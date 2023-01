Nazione, Zurkowski allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni

Il motivo della cessione è da ricercare in un’incompatibilità tattica con Italiano. Zurkowski ha provato a convincerlo, ma è stato anche tormentato dai problemi fisici fin dal ritiro di Moena. E’ un nuovo calciatore dello Spezia: la formula è chiara. C’è un obbligo di riscatto che non lo riporterà più a Firenze. In fondo lo ha voluto anche lui facendo capire fin da subito alla Fiorentina che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2024. I viola raccolgono circa 4 milioni, lui un bel contratto allo Spezia (fino al 2026) intorno ai 900.000 euro. Tutti contenti, alla fine. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, DOMINGUEZ-BOLOGNA MANCA L’ACCORDO PER IL RINNOVO: FIORENTINA VIGILE PER GIUGNO