Gazzetta, Zurkowski in uscita, Empoli in vantaggio. Anche Salernitana e Samp alla finestra

La nostra mediana… di delusi la completa Szymon Zurkowski, in uscita dalla Fiorentina dopo che già in estate era stato a un passo dall’addio. Convocato al Mondiale, non ha mai giocato, ma l’Empoli, dove era in prestito la passata stagione, la Sampdoria (in uno scambio con Sabiri, pure lui destinato a cambiare maglia) e la Salernitana lo accoglierebbero volentieri. I toscani sono in vantaggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

