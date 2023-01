Da Genova: Zurkowski vuole un adeguato aumento d’ingaggio prima di approdare allo Spezia

Szymon Zurkowski è sempre più in direzione Spezia, ma manca l’ultimo dettaglio. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, per il passaggio del centrocampista allo Spezia gli ultimi ostacoli rimasti sarebbero di natura economica: Zurkowski, prima di muoversi per approdare alla corte di Gotti, vorrebbe un adeguato aumento d’ingaggio. L’accordo tra i liguri e la Fiorentina, invece, c’è da tempo sulla base di 4 milioni di euro.