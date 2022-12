Nazione, promozione in attacco per Kouamé in caso di partenza di Cabral

Dopo quasi 365 giorni dal suo trasferimento in maglia viola, Arthur Cabral potrebbe salutare la Fiorentina in prestito per provare a rilanciarsi in questi ultimi 6 mesi di stagione. Nonostante da Genova non arrivino conferme, Cabral potrebbe rappresentare un obiettivo per la società blucerchiata che ha evidentemente bisogno di effettuare un mercato low-cost. Un altro giocatore che piace a Stankovic è Zurkowski; il polacco questo inverno lascerà Firenze e potrebbe rientrare in un maxi-scambio con la Sampdoria che porterebbe Sabiri a Firenze. Proprio il marocchino gradirebbe un eventuale trasferimento in maglia viola dopo un mondiale giocato a buoni livelli. Nel caso di un’ipotetica cessione di Cabral, l’ipotesi più plausibile è che la Fiorentina promuova Kouamé nel ruolo di prima punta, contendendosi così il posto con Jovic oppure avendolo come compagno nell’11 titolare che vedrebbe il serbo nel suolo di trequartista alle spalle dell’ivoriano. Lo riporta La Nazione