Cinque giocatori della Fiorentina al mondiale. Ecco i loro numeri di maglia: Nico la 15, Jovic la 11
Sono stati diramati i numeri di maglia che i giocatori della Fiorentina indosseranno per il mondiale in Qatar
Sono stati resi noti i numeri di maglia che indosseranno i giocatori presenti al mondiale in Qatar. Anche 5 calciatori della Fiorentina sono stati convocati con le rispettive nazionali per il mondiale che inizierà il 20 Novembre. Di seguito i calciatori con la rispettiva nazionale ed i numeri di maglia assegnati:
Sofyan Amrabat (Marocco): 4
Nicolás González (Argentina): 15
Nikola Milenković (Serbia): 4
Luka Jović (Serbia): 11
Szymon Żurkowski (Polonia): 17
Lo riporta TMW .
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