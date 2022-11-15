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Cinque giocatori della Fiorentina al mondiale. Ecco i loro numeri di maglia: Nico la 15, Jovic la 11

Sono stati diramati i numeri di maglia che i giocatori della Fiorentina indosseranno per il mondiale in Qatar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2022 15:38
Cinque giocatori della Fiorentina al mondiale. Ecco i loro numeri di maglia: Nico la 15, Jovic la 11 - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Cinque giocatori della Fiorentina al mondiale. Ecco i loro numeri di maglia: Nico la 15, Jovic la 11

Sono stati resi noti i numeri di maglia che indosseranno i giocatori presenti al mondiale in Qatar. Anche 5 calciatori della Fiorentina sono stati convocati con le rispettive nazionali per il mondiale che inizierà il 20 Novembre. Di seguito i calciatori con la rispettiva nazionale ed i numeri di maglia assegnati:

Sofyan Amrabat (Marocco): 4

Nicolás González (Argentina): 15

Nikola Milenković (Serbia): 4

Luka Jović (Serbia):  11

Szymon Żurkowski (Polonia): 17

Lo riporta TMW .

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