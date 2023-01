Corsi: “Zurkowski-Empoli? Mi sa che questo desiderio di entrambi non si potrà realizzare”

Nel corso dell’intervista rilasciata a TMW, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato anche dell’operazione, oramai praticamente sfumata, per il ritorno di Szymon Zurkowski in azzurro dalla Fiorentina, col polacco che è ad un passo dallo Spezia: “E’ un ragazzo che ci rimane nel cuore non solo dal punto di vista tecnico, anche per il legame che abbiamo. Mi sa che questo desiderio di entrambi non si potrà realizzare, ma spero che questa scelta gli porti benessere e fortuna”.

