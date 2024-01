Zurkowski: “Non ho capito nemmeno io cosa non ha funzionato nella Fiorentina. Ho dato tutto”

Szymon Zurkowski, centrocampista che ha fatto il ritorno all’Empoli dallo Spezia in questo mercato di gennaio ed ha già segnato 4 gol nelle prime due partite con gli azzurri toscani, si è presentato in conferenza stampa quest’oggi: “Sappiamo tutti che volevo tornare qua, lo scorso anno per me è stato già molto difficile. Prima dei miei gol sono importanti i tre punti, sto vivendo molte emozioni”.

Cosa la fa rendere al massimo all’Empoli?

“Già arrivare qua mi ha fatto stare bene. E ora sono tornato, non è più come la prima volta, conoscevo già tutto e tutti e questo è diverso”.

Nicola vi sta dando qualcosa in più? Cosa?

“Sappiamo dove siamo adesso, dobbiamo dare tutto per tornare più su. Serve giocare ogni partita con lo stesso spirito messo con il Monza”.

Che dobbiamo aspettarci ora da lei?

“Tutti noi della squadra vogliamo fare gol, senza di quelli non vinci le partite. Ma più importante del resto è prendersi più punti possibile. Sappiamo già qual è l’obiettivo, non devo dirvelo io”.

Che ambiente ha ritrovato?

“Tutto a posto, c’è qualcuno che conoscevo già e ho trovato pure dei polacchi! Questo ambiente, come sempre, è al top”.

E i tifosi come li ha trovati?

“Come sempre… Bene”.

Come si trova nel nuovo assetto a centrocampo?

“Io mi devo far trovare dove mi vede il mister. Io devo giocare dove dice lui e dare tutto. L’importante è giocare, non la posizione!”.

Il suo record di gol segnati in un campionato è 6, proprio all’Empoli.

“Normale che il mio obiettivo individuale sia sempre di fare di più”.

Quanto è importante trovare continuità?

“Lo è per tutti, senza di quello non vai avanti. Sappiamo che sarà dura, però ci prepariamo”.

Cosa non ha funzionato alla Fiorentina e nello Spezia?

“Non so… Io voglio sempre dare tutto, in ogni squadra, ma a volte succede così. Non saprei spiegare bene, non ho capito nemmeno io cosa non funzionasse”. Lo riporta TMW

GASPERINI NON CI STA E SBOTTA