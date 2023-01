Nazione, anche Italiano libera Zurkowski, c’è l’Empoli. Occhio a Parisi che interessa alla Fiorentina

Resta sempre caldissima la linea con l’Empoli. Anche Italiano ha confermato che Zurkowski ha chiesto di essere ceduto e la Fiorentina lo accontenterà, cercando di riallacciare una trattativa con gli azzurri che sembrava sul punto di sbocciare anche in estate. Poi tutto si è fermato. Ora nuova accelerazione, soprattutto perché ’Zurko’ spinge per tornare dove si è trovato bene e, soprattutto, dove ha visto il campo con continuità. Rapporti difficili dicevamo tra i due club, anche se i viola hanno in testa il nome di Fabiano Parisi e le due parti potrebbero tornare a parlarsi – anche attraverso emissari – e ritrovare un fronte comune. Zurkowski, in ogni modo, è un giocatore che ha mercato e il rischio di restare nuovamente al palo potrebbe ’consigliarlo’ di ascoltare anche altre proposte se Empoli e Fiorentina dovessero cristallizzarsi sulle loro posizioni. La Salernitana non è un’opzione da scartare, considerata la stima che Nicola ha nei confronti del polacco. Lo scrive La Nazione.

