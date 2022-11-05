Da Torino, la Fiorentina ha fissato il prezzo di Zurkowski: 9 milioni. Il polacco non vuole rinnovare

Per colpa di molti problemi fisici, Zurkowski non ha quasi mai giocato in questo inizio di stagione, a gennaio potrebbe lasciare la Fiorentina

Il Toro su Szymon Zurkowski. Bene, ma quanto costa? La Fiorentina nel 2019 ha rilevato il centrocampista polacco (oggi 25enne) dal Górnik Zabrze per 4 milioni di euro e poi da allora solo prestiti. A gennaio accetterà proposte, ma l'idea di Pradè è quella di monetizzare visto che il ragazzo non ha nessuna intenzione di rinnovare il cont6ratto in scadenza nel 2024. Lo Spezia ha proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per ora respinto al mittente, e anche il Bologna cerca di risparmiare. Quindi con un'offerta concreta a gennaio, diciamo tra i 7 e i 9 milioni con obbligo a giugno, c'è la possibilità di spuntarla. E c'è un passaggio in più: la Toro come alla Fiorentina piace Luvumbo del Cagliari: lasciare strada liberta ai viola faciliterebbe di molto l'affare. Lo riporta Torino Granata

LE PAROLE DI STANKOVIC

https://www.labaroviola.com/stankovic-la-fiorentina-ha-meno-punti-di-quelli-che-meritava-ma-questo-non-e-un-mio-problema/191388/