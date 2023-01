Restiamo in Liguria, dove lo Spezia ha raggiunto un’intesa con la Fiorentina per il trasferimento di Szymon Zurkowski (25) a titolo definitivo. Adesso per le firme si attende solo il sì definitivo del centrocampista, che dalla scorsa estate sogna un ritorno ad Empoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DAZN CHIEDE SCUSA: “IL PROBLEMA NON DIPENDE DA NOI, VERRÀ RIMBORSATO CHI HA AVUTO PROBLEMI”