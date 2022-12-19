Sportitalia: "Amrabat ha dato disponibilità al Liverpool, club inglese pronto a trattare con la Fiorentina"

Sofyan Amrabat è nella lista della spesa del Liverpool dopo il grande mondiale con il Marocco, lo vuole Klopp

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Rudi Galetti, Amrabat ha aperto alla possibilità di giocare nel Liverpool e il club inglese è prossimo a cominciare i colloqui con la Fiorentina per comprare il cartellino del giocatore. Secondo quanto appreso da nostre fonti, la volontà della società viola di non vendere il centrocampista marocchino a gennaio. Questo il tweet del giornalista:

GLI ABBRACCI CON BATISTUTA DEI CAMPIONI DEL MONDO

https://www.labaroviola.com/di-maria-e-otamendi-abbracciano-e-ringraziano-batistuta-dopo-aver-vinto-il-mondiale-con-largentina/196343/