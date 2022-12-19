Sportitalia: "Amrabat ha dato disponibilità al Liverpool, club inglese pronto a trattare con la Fiorentina"
Sofyan Amrabat è nella lista della spesa del Liverpool dopo il grande mondiale con il Marocco, lo vuole Klopp
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 17:21
Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Rudi Galetti, Amrabat ha aperto alla possibilità di giocare nel Liverpool e il club inglese è prossimo a cominciare i colloqui con la Fiorentina per comprare il cartellino del giocatore. Secondo quanto appreso da nostre fonti, la volontà della società viola di non vendere il centrocampista marocchino a gennaio. Questo il tweet del giornalista:
GLI ABBRACCI CON BATISTUTA DEI CAMPIONI DEL MONDO
https://www.labaroviola.com/di-maria-e-otamendi-abbracciano-e-ringraziano-batistuta-dopo-aver-vinto-il-mondiale-con-largentina/196343/