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Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”

Queste parole sono arrivate dopo che l'esterno della nazionale azzurra ha messo a segno il gol partita (3-2 al minuto 87') contro il Bournemouth

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2025 16:16
Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà” -
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Liverpool
Federico Chiesa
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Nicolò Schira, noto giornalista sportivo che tratta di calciomercato, ha messo un post molto interessante riguardo le parole del tecnico del Liverpool Arne Slot sull'ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa: "Finché è qui, è sicuramente del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà".

Queste parole sono arrivate dopo che l'esterno della nazionale azzurra ha messo a segno il gol partita (3-2 al minuto 87') contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League.

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