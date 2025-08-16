Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”

Queste parole sono arrivate dopo che l'esterno della nazionale azzurra ha messo a segno il gol partita (3-2 al minuto 87') contro il Bournemouth

Nicolò Schira, noto giornalista sportivo che tratta di calciomercato, ha messo un post molto interessante riguardo le parole del tecnico del Liverpool Arne Slot sull'ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa: "Finché è qui, è sicuramente del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà".

Queste parole sono arrivate dopo che l'esterno della nazionale azzurra ha messo a segno il gol partita (3-2 al minuto 87') contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League.