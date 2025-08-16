Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”
Queste parole sono arrivate dopo che l'esterno della nazionale azzurra ha messo a segno il gol partita (3-2 al minuto 87') contro il Bournemouth
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2025 16:16
Nicolò Schira, noto giornalista sportivo che tratta di calciomercato, ha messo un post molto interessante riguardo le parole del tecnico del Liverpool Arne Slot sull'ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa: "Finché è qui, è sicuramente del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà".
Queste parole sono arrivate dopo che l'esterno della nazionale azzurra ha messo a segno il gol partita (3-2 al minuto 87') contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League.