Tifosi del Liverpool: "Chiesa? Vive i nostri sogni, abbonamento in prima fila e 140mila sterline a settimana"

Chiesa ha sinora giocato spiccioli di partita e se il trend non si dovesse invertire la Premier per lui potrebbe restare una breve parentesi

L'attaccante ex Fiorentina, sta vivendo un periodo difficile con la sua nuova squadra in Premier League. Nonostante le sue esperienze in Serie A e la sua reputazione come attaccante di qualità, il suo impiego è stato limitato quest'anno dal tecnico del Liverpool, Slot. Il calciatore, che si era trasferito con grandi aspettative, ha visto il suo tempo in campo essere ridotto al minimo, alimentando il disappunto dei tifosi sui social.

L'ironia dei supporter sui social ha preso piede, con molti che non hanno esitato a fare battute sul suo scarso utilizzo. I commenti sotto le sue foto e post sono spesso sarcastici, con frasi come “Pronto per l’inizio della stagione… del prossimo anno?” o “Un’altra panchina per lui, l'attacco titolare è inviolato!” o ancora " Chiesa sta vivendo tutti i nostri sogni: abbonamento in prima fila e 140.000 sterline a settimana"

L'ironia non è solo un modo per sfogare frustrazione, ma anche un segno della crescente impazienza per un giocatore che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto portare freschezza e varietà all'attacco. Non sono solo i reds peraltro ad attenderlo ma anche Luciano Spalletti che spera che il giocatore ritrovi continuità per poter essere utile alla nazionale.