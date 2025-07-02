Fiorentina segue Elliot del Liverpool? Dall'Inghilterra rilanciano l'interesse di Juventus e Inter

Una settimana fa voci di mercato dall'Inghilterra annunciavano un sondaggio della Fiorentina per Harvey Elliot del Liverpool. Il centrocampista inglese classe 2003 è considerato una giovane stella in patria ed è attenzionato da molti club europeei, s

La Juventus starebbe valutando un colpo interessante per rinforzare il proprio centrocampo e ha messo gli occhi su Harvey Elliott. Il giovane talento del Liverpool è finito nel mirino dei bianconeri, ma non è l'unica squadra interessata: anche l’Inter sta seguendo con attenzione il classe 2003, pronto a diventare un pezzo pregiato sul mercato in questa sessione estiva.

Secondo quanto riportato da 90min, i Reds avrebbero fissato un prezzo di partenza significativo per il suo centrocampista offensivo: circa 58 milioni di euro. Una cifra che rappresenta sicuramente un ostacolo per i club italiani, ma i Reds potrebbero essere disposti a rivedere le loro richieste, a patto di inserire una clausola di riacquisto nell'accordo.

Questa condizione permetterebbe al Liverpool di mantenere un certo controllo sul futuro di Elliott, lasciandogli la possibilità di tornare ad Anfield in un secondo momento, e allo stesso tempo garantirebbe alla Juventus (o all’Inter) di assicurarsi il talento inglese a un prezzo più accessibile.

Harvey Elliott, 21 anni, è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio inglese: con tecnica, visione di gioco e versatilità tattica, è in grado di ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e trequarti. Lo riporta TMW.