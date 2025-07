Tragedia nel mondo del calcio: Diogo Jota è morto in un incidente stradale a soli 28 anni

Una notizia terribile sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì, vittima di un incidente d’auto mentre si trovava in vacanza in Spagna. Insieme a lui ha perso la vita anche il fratello, André, calciatore del Penafiel, una squadra di seconda divisione del Portogallo. Diogo Jota si era sposato il 22 giugno, lascia la moglie, Rute Cardoso, e tre figli.

Secondo la ricostruzione dei media locali il veicolo su cui viaggiavano i due fratelli è uscito di strada attorno all’1.30 di notte al chilometro 65 della A-52, all’altezza di Cernadilla, un piccolo comune al confine tra Spagna e Portogallo. Dopo aver sbandato, l’auto ha preso fuoco, non lasciando scampo ai due.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale della Guardia Civil, i Vigili del Fuoco del Consiglio Provinciale di Zamora e il Centro di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie (CCU), a seguito di numerose segnalazioni. Un’Unità Medica d’Emergenza (UME) e il personale medico di Medicina di Base (MAP) del centro sanitario di Mombuey sono stati inviati sul posto, ma hanno potuto solo constatare il decesso dei due calciatori.

Diogo Jota, all’anagrafe Diogo José Teixeira da Silva e nato in una frazione del comune di Porto nel 1996, aveva esordito a 18 anni in Primeira Liga, nel Paços de Ferreira. Poi il trasferimento al Porto, quindi l’esplosione in Inghilterra con la maglia del Wolverhampton, prima che il Liverpool scommettesse su di lui nel 2020. In tutto, con i Reds, Jota ha collezionato 65 gol in 182 presenze, vincendo 2 Carabao Cup, 1 FA Cup, 1 Community Shield e l’ultima Premierl League. Con la maglia del Portogallo 14 reti in 49 presenze e 2 Nations League in bacheca.

Il fratello, André Filipe Teixeira da Silva, era di 4 anni più giovane e dalla stagione 2023/24 giocava come trequartista nel Panafiel, in Liga Portugal 2. Nell’ultima annata aveva messo a referto 2 gol e 5 assist in 32 presenze. Lo riposta Sportmediaset