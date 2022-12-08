Conferme dall'Inghilterra: Liverpool e Tottenham pronte all'assalto per Amrabat già a gennaio
Le big della Premier puntano Amrabat
Le big di Premier League puntano Sofyan Amrabat. Dall'Inghilterra oggi arrivano nuove conferme sull'interesse di Liverpool e Tottenham per il centrocampista della Fiorentina, baluardo della rivelazione Marocco al Mondiale in Qatar. Ambedue i club, a detta del portale 90min, tenteranno un'offensiva concreta già durante il mercato di gennaio per convincere l'ex Verona e il club gigliato a dirsi addio a stagione in corso. Lo scrive TMW.
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