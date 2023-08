Pedullà: “Amrabat non sta viaggiando verso Liverpool, solo un sondaggio. Lui vuole lo United”

Il futuro di Amrabat resta in uscita dalla Fiorentina. Il centrocampista marocchino è da sempre in cima ai desideri del Manchester United che però ancora non ha fatto una proposta concreta in attesa di monetizzare attraverso le uscite. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Liverpool ma contrariamente a quanto uscito, Amrabat non è in viaggio verso l’Inghilterra, si trova ancora a Firenze e quello del club inglese, per ora, è solo un sondaggio dopo aver perso Caicedo, ma anche dal Liverpool non c’è stata un’offerta ufficiale con il centrocampista viola che preferisce lo United. Questo il tweet di Pedullà

