Gazzetta, Amrabat, la Fiorentina alza il muro ma il Liverpool studia all’offerta irrinunciabile da 40 milioni
Commisso vuole far passare gennaio e poi proporre un rinnovo al centrocampista del Marocco
Quando nel gennaio 2020 il Napoli ingaggiò dal Lipsia Diego Demme, gli azzurri inseguivano anche Sofyan Amrabat, che in estate preferì andare alla Fiorentina che lo pagò 20 milioni al Verona. Strani incroci che oggi, con destinazioni diverse, si ripropongono. Infatti il centrocampista marocchino, dopo l’ottimo mondiale, è seguito da grandi club. La Fiorentina non intende vendere il proprio gioiello, a meno che arrivi una offerta da 40 milioni, di quelle irrinunciabili.
Il Liverpool di Klopp potrebbe farla, mentre il Tottenham di Conte da tempo segue l’africano. Commisso conta invece di far passare gennaio per proporre al proprio atleta un prolungamento dell’attuale contratto con un riconoscimento economico. Attualmente Amrabat ha un contratto fino al 2024 che si rinnoverà automaticamente di un anno e guadagna circa due milioni netti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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