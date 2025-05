Gazzetta dello Sport titola: “Chiesa rompe con il Liverpool, l’ex viola vuole tornare in Italia”

Federico Chiesa non ha vissuto una stagione positiva a Liverpool dove non si è mai integrato con il campionato e con il club di Slot che non lo ha mai considerato all’altezza. L’ex viola ha giocato solo una partita da titolare contro il Brighton quando i Reds avevano già ipotecato il trofeo, infatti il rapporto con Slot non è mai decollato perché non l’ha mai ritenuto all’altezza della Premier League lasciando intendere che il suo arrivo non fosse desiderato.

Chiesa dovrebbe lasciare Anfield anche per recuperare la maglia azzurra in vista del Mondiale. Il giocatore vuole tornare in Italia per rilanciarsi visto che è ancora giovane, ma il suo ingaggio da 7,5 milioni è un ostacolo che può spaventare molti. Solo il Milan e la Roma potrebbero pensare ad un prestito.

Fonte: Gazzetta dello Sport