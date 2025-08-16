Chiesa: "La Juventus mi ha penalizzato, non mi ha fatto allenare e ho perso un anno per colpa loro"

L'ex giocatore di Fiorentina e Juventus ha detto il suo pensiero dopo la sfida vinta ieri sera dal Liverpool

L'ex giocatore di Fiorentina e Juventus Federico Chiesa, ai microfoni di Sky, ha parlato dopo il gol decisivo di ieri sera: "L'anno scorso è stato difficile per me perchè sono arrivato qui in grande difficoltà, visto che la Juventus non mi ha fatto allenare e questo mi ha penalizzato perchè non sono riuscito a stare al ritmo della Premier ma dopo un anno di duro lavoro mi posso togliere questa grande soddisfazione. Ringrazio i medici che mi hanno rimesso in forma."

Sul sul futuro: "Sono contento al Liverpool perchè è una delle squadre più forti del mondo e vogliamo vincere tutto. Devo pensare a farmi trovare pronto per giocare anche 10 minuti, il mister si è comportato benissimo con me perchè mi ha sempre parlato e rincuorato, quindi glielo dedico."

Su Diogo Jota: "Dopo il gol ho pensato subito a lui, a suo fratello e alla sua famiglia. E' un gol che gli dedico, mi piace credere che sia stato anche lui, dall'alto, a spingere dentro questo pallone. Mi sono commosso perchè è stato un momento molto toccante visto che fino all'ultimo non riuscivamo a vincere e credo che anche lui abbia fatto il suo."