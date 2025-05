Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile

Dodò è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il terzino destro brasiliano, come raccontato un mese fa (LEGGI QUI) ha smesso di aspettare la società viola per il rinnovo e ha dato apertura ad ascoltare proposte per la sua cessione. Dodò si aspettava un rinnovo ad inizio stagione, aveva dato la sua massima disponibilità per restare a Firenze e a legarsi ancor di più con i colori viola. La società invece ha aspettato troppo e si è fatta viva troppo tardi, un ritardo che non è piaciuto al calciatore che vuole sentirsi considerato un giocatore importante. Su di lui si è fatto subito vivo il Barcellona, con il tecnico blaugrana Flick che ha telefonato al calciatore per esprimergli tutto il suo interesse. In Italia ci sono stati sondaggi da parte dell’Inter, ma nelle ultime settimane è il Liverpool che ha mostrato grande interesse e ne ha già parlato con il suo procuratore. La trattativa con la Fiorentina per il rinnovo è interrotta e non ci sono state novità nelle ultime settimane. A questo punto si aspetta solo che arrivino delle offerte concrete, poi la palla passerà al club viola. Dodò ha un contratto fino a giugno del 2027.