Dodò stanco di aspettare la Fiorentina per il rinnovo. Adesso ascolterà le altre offerte, addio possibile

Il futuro di Dodò, potrebbe non essere più alla Fiorentina. Dopo aver atteso per 7 mesi il rinnovo di contratto dalla società viola, adesso Dodò inizierà ad ascoltare le altre offerte che arriveranno per lui dopo che ci sono stati, fino a questo momento, già diversi sondaggi da 4 top club europei. Il terzino brasiliano aveva dato massima priorità alla Fiorentina che però aveva atteso fin troppo facendo storcere il naso al calciatore che voleva la permanenza a Firenze.

Il problema è stato il continuo rinvio da parte della società su una questione molto importante per Dodò. Si tratta di un calciatore importantissimo e dunque il modus operandi sarebbe dovuto essere diverso. Nelle scorse settimane il Barcellona si era mosso sul terzino destro, ma anche l’Inter aveva richiesto informazioni per lui. Non solo, ci sono altri due top club europei che sono interessati al suo acquisto. Già in questa settimana ci dovrebbe essere un incontro tra il procuratore e i dirigente gigliati per valutare attentamente la situazione ma l’addio a fine stagione è una concreta possibilità.