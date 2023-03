Dall’Inghilterra scrivono: “Milenkovic potrebbe essere il colpo del Liverpool quest’estate”

Il portale inglese “Anfield Edition” ha scritto su Twitter che Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina classe 1997, potrebbe essere il colpo per la difesa del Liverpool nella prossima estate. Il difensore serbo ha rinnovato quest’estate il proprio contratto con la società viola fino al 2027

🥈| Fiorentina defender Nikola Milenkovic is on Liverpool’s list as a potential target for the summer. [@JacobsBen for @caughtoffside] pic.twitter.com/1wvbHV5tX8

