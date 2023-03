Graziani: “Con me allenatore della Fiorentina Nico farebbe solo cross per Jovic e Cabral insieme davanti”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno del momento attuale in casa Fiorentina, le sue parole:

“Italiano non la vede come me sui due attaccanti, per me vanno fatti giocare insieme, Jovic e Cabral insieme hanno fatto benissimo insieme contro l’Inter, ne prendiamo atto. Terracciano? I palloni sono più leggeri, ora il portiere preferisce respingere che bloccare un pallone, oggi c’è un deficit nelle uscite, mi dà fastidio che i portieri non escano più a prendere la palla e prendano gol dall’area piccola.

Non sono l’allenatore della Fiorentina, se fossi l’allenatore della Fiorentina giocherei con Jovic seconda punta, Cabral prima punta e Nico Gonzalez a sinistra, il piede invertito non ha senso cosi, hanno un senso se i nostri attaccanti facessero gol. Io giocherei con il doppio attaccante e un esterno solo che metta solo in mezzo la palla, Quatto difensori, tre centrocampisti, due attaccanti e un esterno, questa è la mia logica di calcio

Quando abbiamo fatto 50 punti (nell’epoca dei 2 punti ndr) con il Torino abbiamo fatto la preparazione a Torino in piena estate, dormivamo in altura, su una collina, dormivamo che era una meraviglia, ma ci siamo allenati 15 giorni al Filadelfia. Radice ci lasciava sabato e domenica per andare al mare. Nonostante il caldo è stata un’esperienza meravigliosa. In montagna vai per riposare bene, in altura c’è meno ossigeno ma dormi meglio la sera e recupero. La differenza è che non trovi umidità in montagna ma la preparazione migliore, sotto l’aspetto dell’ossigenazione, è farlo sul livello del mare

Sono convinto che se avessimo avuto Arnautovic la Fiorentina avrebbe avuto qualche punto in più, la squadra ha più qualità tecnica rispetto al Bologna, io gli avrei fatti allenare anche 2 volte al giorno, anche dopo cena se necessario perchè le qualità tecniche devono uscire, non è possibile che una squadra con questi valori non debbano emergere”

