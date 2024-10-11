Dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Kayode in caso di addio di Alexander-Arnold

Continuano le sirene dalla Premier per Kayode

Michael Kayode è sempre stato considerato un giocatore estremamente precoce e di grande futuro grazie alle sue prestazioni. La Fiorentina ha sempre alzato il muro per lui nonostante le molteplici offerte, ma le Sirene dalla Premier League non sono finite. Secondo Caught Offside il Liverpool è alle prese con il difficile rinnovo di Trent Alexander-

Arnold, che scadrà a giugno, per questo motivo sul taccuino è finito appunto Kayode.

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