Dall’Inghilterra: “La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Elliott del Liverpool, tanta concorrenza”

Secondo il noto giornalista Inglese Ben Jacops, molto vicino alle vicende del Liverpool, la Fiorentina è tra le squadre interessate all’esterno destro dei Reds Harvey Elliott. Secondo il giornalista infatti su Elliott ci sono molte squadre come Il Fulham, il West Ham e il Brighton oltre al Lipsia e alla stessa Fiorentina che avrebbe richiesto informazioni. Elliott è un esterno destro classe 2003 che si sta mettendo in luce con l’Inghilterra U21 all’europeo di categoria dove ha segnato 4 goal in 5 partite, secondo transfermarkt ha una valutazione di 30 milioni di euro.

From @JacobsBen – There is Premier League interest in Harvey Elliott. Brighton are interested. West Ham are considering him. Fulham have made an enquiry.

RB Leipzig are another club to watch, and Fiorentina also made an enquiry. pic.twitter.com/X7iY2UEMAy

