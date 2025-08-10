Il Crystal Palace vince anche la Community Shield: ora punta la Conference, Fiorentina avvisata

Il Crystal Palace continua a sorprendere e a vincere. Questo pomeriggio, nella prestigiosa cornice di Wembley, si è disputata la finale di Community Shield tra il Liverpool e la squadra londinese, reduce da una stagione straordinaria. E ancora una volta, i ragazzi di Glasner hanno ribaltato il pronostico: dopo l’impresa in FA Cup, dove avevano sconfitto il Manchester City in finale, è arrivato anche il trionfo nel primo trofeo stagionale.

Decisivi i calci di rigore, dopo un match combattuto e ad alta intensità. Il Crystal Palace ha dimostrato ancora una volta di saper reggere la pressione e battere le grandi, con una compattezza difensiva e una qualità di gioco che non sono più una sorpresa.

Con questo successo, il club londinese si conferma come una delle realtà più in forma del calcio inglese e ora guarda alla prossima Conference League da assoluta favorita. Nel torneo europeo, sarà infatti tra le avversarie più temibili per la Fiorentina, che dopo due finali ed una semifinale perse consecutivamente sogna di riportare un trofeo a Firenze.