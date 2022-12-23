Nazione, il Liverpool per Amrabat studia l'offerta giusta per gennaio: ora vale 40 milioni

Liverpool in pole per il centrocampista marocchino

Capitolo Amrabat. Giornali e siti inglesi sottolineano come, appunto il Liverpool, avrebbe in un certo senso ’stoppatto’ anche l’atteggiamento del Tottenham che era pronto a tuffarsi sul centrocampista viola. Portandosi, i Reds, in pole.Dunque... dunque, è ipotizzabile che nel corso dei primi giorni del prossimo anno, il Liverpool si faccia davvero avanti bussando con un’offerta per Amrabat.

Quanti i soldi sul piatto? Tanti, ma sempre secondo gli inglesi, i Reds prima di scrivere la cifra vorrebbero intuire o meglio scoprire (magari attraverso intermediari) quale sarebbe l’importo che la Fiorentina considera quello giusto per trattare il marocchino.Il valore di Amrabat, al momento, sfiora i 40 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

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