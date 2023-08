Nazione, non solo United e Liverpool, spunta l’Atletico Madrid su Amrabat, lui ha sempre preferito la Liga

Inghilterra sono sicuri: è duello tra il Manchester United e Liverpool per assicurarsi Amrabat, di fatto un separato in casa. A Marassi, infatti, era tra i convocati. Ma è rimasto, seppur coinvolto, per tutti i 90 minuti e recupero con la ‘tuta’, senza scendere in campo. Per la società non rappresenta un caso, ma una risorsa se non dovesse partire, tanto da essere inserito comunque nelle liste per la Conference, a differenza di Jovic. E’ però chiaro che tanto dipendere, se dovesse essere questa la soluzione finale, dall’umore del marocchino. Questo, in ogni caso, sarà un problema successivo. Proviamo a riannodare i fili.

Secondo quanto rimbalza dai tabloid inglesi, la ‘timidezza’ dei Red Devils sarebbe dovuta a un cambio di rotta nelle strategie. Infatti gli inglesi starebbero pensando a Marco Verratti, ormai fuori dal progetto del Paris Saint-Germain. E’ vero che sul centrocampista azzurro c’era anche l’interesse dell’Arabia, ma è rimasto tutto sulla carta e dunque lo United ci pensa. Così come il Liverpool non ha dimenticato Amrabat, accostato timidamente anche al Milan. Allo stesso tempo bisogna registrare il ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid che ha sempre pensato che il marocchino fosse l’ideale per il centrocampo biancorosso.

Lui ha sempre preferito la Spagna, pur senza mai dirlo esplicitamente, anche se la destinazione finale non è proprio quella sperata, considerati i blitz a Barcellona. Ma la squadra di Simeone è sempre una big della Liga e frequenta la Champions. L’incastro dei soldi che chiede la Fiorentina, potrebbero arrivare dalla cessione di Rodrigo De Paul – sì proprio lui – che dai Colchoneros si trasferirebbe in Arabia, sponda Al- Ahli. Lo scrive La Nazione.

