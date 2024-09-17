Il Milan crolla contro il Liverpool, scatta la contestazione a San Siro: "Ci avete rotto il ca**o"

Pioggia di fischi a San Siro al termine di Milan-Liverpool. Scatta la contestazione sugli spalti

Pesantissima contestazione dei tifosi del Milan nei minuti finali del match contro il Liverpool. Già dall'80esimo diversi sostenitori rossoneri hanno abbandonato gli spalti di San Siro, mentre dall'85esimo la Curva Sud ha deciso di non intonare più cori e di silenziarsi. Durante il recupero e dopo il triplice fischio il clima poi è diventato ancora più infuocato. "Ci avete rotto il ca***", ha più volte intonato l'intero stadio mentre il match si avviava verso le sue battute finali. Conclusa la partita, Fonseca e i suoi ragazzi sono stati subissati dai fischi. Questa sera a San Siro erano presenti 59.826 tifosi. Lo scrive TMW.

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