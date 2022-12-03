Nazione, Premier su Amrabat ma Pradè pensa al contrattacco: rinnovo al suo ritorno dal Mondiale?

La Fiorentina sta pensando di anticipare il rinnovo per spazzare via i club interessati ad Amrabat

Amrabat fra i migliori protagonisti della prima fase del Mondiale del Oatar ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al giugno del 2024, ma come spiegato dal ds Pradè, sull'accordo con il marocchino è presente l'automatismo del rinnovo per una nuova stagione e quindi arrivare a un futuro con Amrabat fino al giugno2025.

«Amrabat ce lo teniamo stretto», ha sottolineato il dirigente della Fiorentina dopo che gli erano state riportate le voci sulle tentazioni inglesi e su quanti soldi potrebbe portare il giocatore a Firenze, grazie a un Mondiale tutto in prima fila. L'opzione per il rinnovo del contratto arriverà alla fine della prossima stagione, ma è evidente che la Fiorentina potrebbe non aspettare qualche momento ma ma mettersi in anticipo al tavolo di Amrbat e discutere insieme una nuova scadenza e un nuovo ingaggio. Lo scrive La Nazione.

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