Chiesa cercato dal Besiktas e dall'Arabia ma preferisce restare al Liverpool fuori dalla lista Champions

Non sono delle settimane semplici, quelle che sta vivendo Federico Chiesa. Ma anche nella confusione e tra i dubbi che possono essere instillati dentro di lui dall'esclusione dalla lista UEFA per la F...

Non sono delle settimane semplici, quelle che sta vivendo Federico Chiesa. Ma anche nella confusione e tra i dubbi che possono essere instillati dentro di lui dall'esclusione dalla lista UEFA per la Fase Campionato di Champions League, il figlio d'arte sembra avere le idee chiare e appare come uno che sta mantenendo la barra decisionale dritta. Tanto è chiara per lui la strada da averlo indotto a rispondere ancora di no a nuove proposte arrivate per lui negli ultimi giorni dai vari mercati esteri.

Dopo la Serie A tra luglio e agosto, prima di apprendere della decisione di Chiesa di non volersi muovere dal Liverpool, si sono fatte adesso avanti realtà di paesi dal sapore decisamente più orientale. Ha provato a chiedere informazioni il Besiktas, così come qualche realtà della Saudi Pro League, ma a tutti è giunto il rifiuto come risposta: in Turchia e in Arabia Saudita le finestre di mercato si stanno chiudendo, le realtà interessate hanno già dirottato le loro attenzioni altrove.

La speranza di Besiktas e arabi era di veder vacillare le convinzioni di Chiesa, dopo l'esclusione dalla lista Champions, ma così non è stato. E come da titolo di un celebre programma tv, Federico non lascia Liverpool ma anzi raddoppia. Vero, niente grande palcoscenico europeo, ma in campo nazionale ha comunque spazio per farsi valere, si veda il gol decisivo al Bournemouth da subentrato, agli albori di questo campionato. Ne è convinto lui per primo, il quale spera che le belle parole spese per lui da mister Slot, sia in pubblico che in privato, possano assumere un valore concreto. Perché i no detti in estate, su tutti quello al possibile ritorno a casa in Serie A, non si trasformino in rimpianti. Lo scrive Tuttomercatoweb