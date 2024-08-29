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Chiesa svela: "Per convincermi il Liverpool mi ha mandato il video dei gol con la Fiorentina"

Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool, nella sua prima intervista da giocatore del club inglese racconta la trattativa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 19:29
Chiesa svela: "Per convincermi il Liverpool mi ha mandato il video dei gol con la Fiorentina" -
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Federico Chiesa ha parlato da nuovo giocatore del Liverpool ed ha raccontato la trattativa con il club inglese, queste le sue parole:

"Sono molto felice di essere un nuovo giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi ha chiamato, mi ha chiesto: 'Vuoi venire al Liverpool?'. Anche l'allenatore mi ha chiamato poi. Io ho detto subito sì perché conosco la storia di questo club, sono cosa rappresenta e quanto vale per i tifosi. Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Quella del numero di maglia è stata una scelta facile perché il Liverpool mi ha mandato un video e alla fine di questo filmato, che mostrava la mia carriera e i gol che ho segnato con Fiorentina e Juventus, c'ero io con la maglia numero 14, quindi ho detto che era destino"

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