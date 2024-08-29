Chiesa svela: "Per convincermi il Liverpool mi ha mandato il video dei gol con la Fiorentina"

Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool, nella sua prima intervista da giocatore del club inglese racconta la trattativa

Federico Chiesa ha parlato da nuovo giocatore del Liverpool ed ha raccontato la trattativa con il club inglese, queste le sue parole:

"Sono molto felice di essere un nuovo giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi ha chiamato, mi ha chiesto: 'Vuoi venire al Liverpool?'. Anche l'allenatore mi ha chiamato poi. Io ho detto subito sì perché conosco la storia di questo club, sono cosa rappresenta e quanto vale per i tifosi. Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Quella del numero di maglia è stata una scelta facile perché il Liverpool mi ha mandato un video e alla fine di questo filmato, che mostrava la mia carriera e i gol che ho segnato con Fiorentina e Juventus, c'ero io con la maglia numero 14, quindi ho detto che era destino"

LA FIORENTINA SI MUOVE PER FOLORUNSHO

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