Chiesa segna in FA Cup, Slot: "Ha fatto gol ad una squadra di 4° serie, ora non esageriamo"

Chiesa si sblocca in FA Cup contro l'Accrington Stanley, firmando la 4° rete del match. Il commento dell'allenatore del Liverpool

Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni di mercato riguardanti un possibile interesse della Fiorentina per Federico Chiesa. L'esperienza dell'ex viola in Premier League, finora, è stata caratterizzata da alti e bassi, spingendo il giocatore a manifestare il desiderio di tornare in Italia. Nel frattempo, il Liverpool è sceso in campo per il match di FA Cup contro l'Accrington Stanley, squadra che milita nella Football League Two (quarta divisione inglese), ottenendo una netta vittoria per 4-0. Proprio Chiesa ha segnato il quarto gol al 90'.

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, a fine partita, ha parlato della situazione di Federico Chiesa, commentando così la sua prestazione ai microfoni di ITV: "Il gol è sicuramente un passo in avanti ma, per quanto mi sia piaciuto e il modo in cui ha giocato l'Accrington Stanley... dobbiamo considerare che stiamo parlando di un livello di League Two. È bello averlo di nuovo in campo, è stato pericoloso, ma non esageriamo".

Palladino: “Sul mercato vogliamo alzare il livello. L’obiettivo è fare più punti dell’andata. Colpani soffre”

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