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Chiesa segna in FA Cup, Slot: "Ha fatto gol ad una squadra di 4° serie, ora non esageriamo"

Chiesa si sblocca in FA Cup contro l'Accrington Stanley, firmando la 4° rete del match. Il commento dell'allenatore del Liverpool

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2025 17:31
Chiesa segna in FA Cup, Slot: "Ha fatto gol ad una squadra di 4° serie, ora non esageriamo" -
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Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni di mercato riguardanti un possibile interesse della Fiorentina per Federico Chiesa. L'esperienza dell'ex viola in Premier League, finora, è stata caratterizzata da alti e bassi, spingendo il giocatore a manifestare il desiderio di tornare in Italia. Nel frattempo, il Liverpool è sceso in campo per il match di FA Cup contro l'Accrington Stanley, squadra che milita nella Football League Two (quarta divisione inglese), ottenendo una netta vittoria per 4-0. Proprio Chiesa ha segnato il quarto gol al 90'.

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, a fine partita, ha parlato della situazione di Federico Chiesa, commentando così la sua prestazione ai microfoni di ITV: "Il gol è sicuramente un passo in avanti ma, per quanto mi sia piaciuto e il modo in cui ha giocato l'Accrington Stanley... dobbiamo considerare che stiamo parlando di un livello di League Two. È bello averlo di nuovo in campo, è stato pericoloso, ma non esageriamo".

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