Palladino: "Sul mercato vogliamo alzare il livello. L'obiettivo è fare più punti dell'andata. Colpani soffre"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dal Viola Park

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Monza, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Stiamo vivendo questo momento con grande attenzione, i risultati non sono stati quelli che speravamo, abbiamo affrontato squadra di valore come Juventus, Napoli e Bologna, la gara che abbiamo sbagliato è quella contro l'Udinese. Ci siamo preparati bene per il Monza, l'unica ricetta per ribaltare questo momento è il lavoro.

Folorunsho lo abbiamo accolto con grande entusiasmo, lo abbiamo voluto sia io che la società, lui ci porta le caratteristiche che ci mancavano dopo il forfait di Bove, può giocare sia esterno, sia a centrocampo che sotto punta, è convocato per il Monza. La società sa quello che deve fare, c'è grande sintonia.

Gudmundsson ha avuto un fastidio alla caviglia che si è portato dietro da Genova, adesso sta bene, in settimana ha lavorato ed tutto ok. In questi mesi non ha avuto continuità, sia di allenamenti che di partita, è dovuto stare fermo, adesso sta lavorando tanto, il mio compito è di darlo più minutaggio possibile, dargli tanti allenamenti, abbiamo la possibilità di allenarci di più e questo è un bene, lui deve lavorare con più intensità per arrivare al meglio, per Monza vediamo, lui è a disposizione.

Io parlo sempre con la società, abbiamo avuto degli incontri con la società e abbiamo preso delle decisioni, ma il mercato può cambiare, ci potranno essere degli sviluppi e dopo il mercato vediamo gli obiettivi quali potrebbero essere. Il bilancio della stagione è positivo, abbiamo perso qualche punto ad inizio stagione perchè eravamo in costruzione, poi abbiamo fatto grandi vittorie contro Lazio, Milan e Roma. Alla squadra ho detto di voler fare più punti del girone di andata ma alla fine del mercato ci porremo degli obiettivi.

A me giocare sia con il 3-4-3 che con il 4-2-3-1, contro il Napoli abbiamo scelto la difesa a 3 perchè aveva messo in difficoltà tutte le squadre incontrate con la difesa a 4 mentre aveva trovato difficoltà con le squadre che difendevano a 3 come Venezia o Atalanta. Io sono molto camaleontico come minutaggi.

Cataldi ha avuto un affaticamento muscolare e probabilmente non sarà della partita, Gosens ha giocato tanto e per questo motivo ho dato delle possibilità a Parisi che aveva fatto bene in allenamento, io dò possibilità chi si allena sempre bene.

Io sono molto ambizioso cosi come è molto ambiziosa anche la società, vogliamo alzare il livello ma è anche vero che il mercato di gennaio non è semplice ma faremo del nostro meglio per aggiungere giocatori forti a questa squadra.

Il primo che si aspetta qualcosa in più da Colpani è proprio Colpani, il ragazzo soffre a non esprimersi come dovrebbe, sia per me che l'ho voluto che per la società che lo ha preso. Ci aspettiamo tutti qualcosina in più, lui è un ragazzo serio che ci mette qualcosa in più, lo stiamo aspettando ma non gli dobbiamo mettere troppa pressione a questo ragazzo, gli dobbiamo amore e fiducia. A lui mancano gli ultimi 30 metri, a lui mancano gol e assist, è anche compito mio metterlo in condizione per poter alzare questo score.

Io vivo al Viola Park e per questo vivo poco la città, ma i tifosi della Fiorentina sono molto simili a me perchè quando non vincono stanno male, cosi come me, la viviamo nello stesso modo. C'è molta passione e in questo mi ci rivedo molto.

Kean segna perchè la squadra lavora bene. Sulla fase difensiva ci siamo fatti delle domande sul perchè abbiamo subito tanto, la verità è che ci siamo allungati tanti, merito anche degli avversari, è un aspetto su cui abbiamo lavorato tanto, dobbiamo attaccare insieme e difendere insieme.

Moreno è un buon giocatore, ha fatto una buonissima partita contro il Napoli, non mi devo fossilizzare su un singolo episodio, dobbiamo dare tempo ai giovani, credo molto in lui. Beltran pensavo potesse fare la punta e il trequartista, invece ho capito che lui è un trequartista, quasi una mezz'ala, ha fatto pochi gol ma tanti assist e tante occasioni per fare gol"

LE PAROLE DI LORENZO AMORUSO CONTRO PALLADINO

https://www.labaroviola.com/amoruso-durissimo-le-scelte-di-palladino-non-hanno-senso-moreno-titolare-e-gudmundsson-fuori/284210/