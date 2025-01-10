Amoruso durissimo: "Le scelte di Palladino non hanno senso, Moreno titolare e Gudmundsson fuori"

Raffaele Palladino ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole dopo il recente momento negativo della squadra viola:“È fondamentale tornare a essere concreti, su questo...

Raffaele Palladino ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole dopo il recente momento negativo della squadra viola:

“È fondamentale tornare a essere concreti, su questo non c’è dubbio. La partita contro il Monza è cruciale, potrebbe addirittura segnare una svolta per l’intera stagione. Nell’ultimo mese il problema principale è stato il fatto di partire sempre in svantaggio rispetto agli avversari, con dei secondi tempi davvero disastrosi. Persino contro la Juventus si poteva vincere, mentre contro il Napoli la Fiorentina non ha soddisfatto le nostre aspettative. Il Monza sta lottando per non retrocedere ed è in una situazione molto complicata, questo è evidente.

Proprio per questo, la Fiorentina deve approfittare e metterli ancora più in difficoltà, puntando su un aspetto psicologico determinante. Quando si gioca con l’acqua alla gola, come sta facendo il Monza, subentra quella paura che ti manda in tilt al primo errore. Loro non possono permettersi passi falsi, ma la Fiorentina non deve concedergli alcuna possibilità. Cosa mi aspetto? Una partita tesa, poco spettacolare. Dobbiamo andare oltre le otto vittorie consecutive, senza dimenticare gli errori commessi da Palladino nelle ultime quattro gare. Ha sbagliato molto, sia nelle scelte di formazione che nelle decisioni strategiche. È stato criticato dopo il primo tempo contro la Lazio, non vedo perché ora debba essere esente da giudizi negativi”.

Le decisioni di Palladino mi hanno lasciato perplesso sotto molti aspetti. Non ho capito, ad esempio, perché abbia schierato Moreno, che aveva giocato appena un quarto d’ora in Serie A. Capisco la Conference League, ma la vedo come una competizione di poco conto, quasi come la ‘Coppa del Nonno’. Personalmente credo che il calcio debba essere semplice. Sarò forse un po’ all’antica, ma in situazioni come questa serviva puntare sulla stabilità, soprattutto davanti al proprio pubblico. E poi, perché non far giocare Gudmundsson? Non è in forma? Ma calciatori del suo livello devono essere sempre in campo: ha quella scintilla che può fare la differenza in qualsiasi momento.

Questa scelta mi ha lasciato davvero senza parole, soprattutto contro il Napoli. Non capisco Palladino: non puoi rivoluzionare una squadra quando stai già affrontando grosse incertezze. Lasciare fuori certi giocatori non aiuta nessuno. Deve essere supportato e messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Come pensi che un giocatore ritrovi la forma restando in panchina?”.

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