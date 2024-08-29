Chiesa punge la Juve: "Mai ricevuto offerte di rinnovo e non ho mai chiesto un aumento dell'ingaggio"

Chiesa, salutando i bianconeri, ha voluto fare chiarezza in merito alle voci relative alle presunte richieste di aumento dell'ingaggio

Federico Chiesa è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. L'ex viola, poi passato alla Juventus, ha salutato i suoi oramai ex compagni e i tifosi con un post su Instagram, nel quale ha fatto chiarezza sulla questione legata al rinnovo che avrebbe poi influenzato la scelta del club che lo ha tagliato fuori dal progetto tecnico bianconero. Queste le sue parole in merito alla medesima parentesi:

"Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra. Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto. Grazie, Juventus. Fino alla fine”.

Di Marzio: “Mangala vuole la Fiorentina, call tra entourage e Lione. Agenti spingono per l’arrivo a Firenze”

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