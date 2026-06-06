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Cm.Com titola: "Chiesa vuole il ritorno alla Juventus, ma costa troppo per i bianconeri"

L'ex esterno viola non tornerà in Italia a breve a causa del suo stipendio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2026 17:32
Cm.Com titola: "Chiesa vuole il ritorno alla Juventus, ma costa troppo per i bianconeri" -
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Federico Chiesa, secondo quanto riportato da calciomercato.com, non disdegnerebbe un ritorno a Torino in bianconero infatti il giocatore ha dichiarato: "Non parlo di soldi con la Juve e mai lo farò, ha un posto nel mio cuore e ci voglio tornare." I costi dell'operazione sono proibitivi per la Juventus perché Chiesa percepisce 7 milioni l'anno oltre i 15 che vuole il Liverpool.

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