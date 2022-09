Nazione, Daspo di 2 anni per il tifoso che ha inneggiato al Liverpool nella gara contro la Juve

Daspo per due anni disposto dal Questore Maurizio Auriemma anche per il tifoso viola che sabato, durante Fiorentina-Juventus, andando sotto il settore occupato dai tifosi ospiti, ha “esibito” la maglia del Liverpool che rimanda in modo inequivocabile, specie in presenza proprio dei bianconeri, alla strage dello stadio Heysel di Bruxelles del 1985. Strage avvenuta durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, in cui persero la vita 39 tifosi della Vecchia Signora. Lo scrive La Nazione.

