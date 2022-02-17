Sconcerti osserva: "La Fiorentina gioca come il Liverpool, la differenza sta nella qualità dei giocatori"

Tanti i temi caldi in casa Fiorentina dopo le ultime due vittorie consecutive e prima dell'Atalanta, ne ha parlato Mario Sconcerti

slot gacor Il giornalista ed ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, le sue parole:

"Credo che Martinez Quarta abbia problemi perchè lui è un marcatore veloce, lui è da mettere sulla seconda punta, ha la velocità per poter chiudere in velocità, paga anche le varie alternanze. Spero che una volta trovata una soluzione tra Igor e Quarta sia meglio conservarla e non cambiare sempre.

Ikonè? Credo che abbiamo certamente dei problemi in uno schema a cui deve dare molto spazio al terzino, esattamente come fa il Liverpool, la Fiorentina gioca molto simile al Liverpool, con la differenza di qualità degli interpreti, le nostre ali sono i terzini, ecco perchè molto spesso i nostri esterni sono messi a piede invertito. Un'ala pura alla fine finisce per fare un altro ruolo. Se vale davvero Ikonè potrebbe anche andare fuori schema, potrebbe essere una soluzione anche questa, ma mi affido a Italiano.

Il fatto che si stia togliendo pressione a Cabral è perchè lui non sta più giocando, credo che lui sia il titolare del futuro, anche perchè Cabral è nostro mentre Piatek ancora no. Vlahovic non è stato venduto dalla Fiorentina, è stato lui che aveva già un accordo la Juventus e non parlava più con la società.

Roma e Lazio sono più forti di noi ma la Roma sta meno bene di noi, sta facendo fatica a diventare squadra mentre la Fiorentina è squadra. Secondo me possiamo arrivare settimi che vuol dire Conference League anche se è la Coppa più piccola che c'è, io starei attento a squadra come Verona e Torino ma credo che siamo più attrezzati rispetto a loro.

Bisogna capire Castrovilli fino a dove serve, se è un giocatore che può essere utile o meno, se la società pensa sia arrivato il momento di vederlo allora è meglio venderlo. Maleh o ci punti il prossimo anno o resta una riserva, dipende da Italiano. Tutto mi fa pensare che Maleh sia il prossimo titolare, bisogna capire al posto di chi" conclude Sconcerti.

IL RACCONTO DI SEBASTIEN FREY

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