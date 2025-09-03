Chiesa disse: "Non torno in Italia per giocarmi le mie chance al Liverpool". Ora è fuori dalla lista Champions

Inizio di stagione amaro per Federico Chiesa: l'ex esterno viola e della Nazionale è stato escluso dal Liverpool nella lista Champions

Il nome di Federico Chiesa è stato rimbalzato su tutte le testate giornalistiche quest'estate: il giocatore ex Fiorentina, dopo un'annata deludente al Liverpool, è stato accostato al Milan di Max Allegri, alla Roma fresca di Gasperini e al calcio dinamico del Napoli di Conte. Dopo il gol del 2 a 2 segnato contro il Bournemouth da subentrante il ragazzo ha però calmato le acque: "Sono felice al Liverpool, voglio rimanere qui e lottare per vincere tanti trofei"

Il calciatore ha quindi spento ogni possibilità di un suo ritorno in Serie A con queste dichiarazioni di metà Agosto, appena quindici giorni dopo però, si potrebbe essere già pentito della scelta fatta: il Liverpool, dopo un mercato faraonico con qusi 500 milioni spesi, ha escluso Chiesa dalla lista dei convocabili in Champions League. Non il modo migliore per cominciare la stagione per l'ex numero 25 viola.