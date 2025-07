Il Liverpool ha messo Chiesa sul mercato, non è convocato per la tournèe estiva dei Reds

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social il Liverpool ha fatto fuori l’ex Fiorentina Federico Chiesa dai convocati per la tournèe pre-stagionale dei Reds. Il motivo è chiaramente legato al mercato con Chiesa che è fuori dal progetto del Liverpool e di conseguenza è stato messo sul mercato. Vedremo se tornerà in Italia e riuscirà a rilanciarsi visti gli ultimi anni negativi tra Juventus e Premier League, dopo l’infortunio al ginocchio la carriera di Chiesa non è decollata come in tanti si aspettavano

Federico Chiesa, left out of Liverpool squad for the pre-season tour as he’s expected to leave this summer.

Luis Diaz, not part of the squad for the friendly game today but regularly included in squad for pre-season tour. pic.twitter.com/K96pMCWeYr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025