Liverpool vola verso la Premier, ma Chiesa rischia di non ricevere la medaglia: servono almeno 5 presenze
L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool - al momento - è un flop totale. L’azzurro ha trovato pochissimo spazio, solo 10 presenze in tutte le competizione, solo tre di queste in Premier League. E...
L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool - al momento - è un flop totale. L’azzurro ha trovato pochissimo spazio, solo 10 presenze in tutte le competizione, solo tre di queste in Premier League. E il Daily Mail svela una curiosità, con i Reds avviati verso il titolo qualcuno inizia già a parlare di festeggiamenti. Ma Chiesa rischia di non avere la propria medaglia. Il regolamento della Premier dice che la medaglia di campione viene consegnata a tutti i giocatori che hanno dispuato almeno 5 partite nella stagione corrente. Dunque, Chiesa dovrà collezionare almeno altre due presenze. Vedremo se Slot lo impiegherà da qui al termine della stagione, ma ciò fa capire quanto il suo impatto sulla Premier sia stato deludente.