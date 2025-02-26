Liverpool vola verso la Premier, ma Chiesa rischia di non ricevere la medaglia: servono almeno 5 presenze

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool - al momento - è un flop totale. L’azzurro ha trovato pochissimo spazio, solo 10 presenze in tutte le competizione, solo tre di queste in Premier League. E...

A cura di Redazione Labaroviola 26 febbraio 2025 19:20

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