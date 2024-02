Seconda presenza da titolare per Brekalo e prima rete per l’esterno che ha realizzato anche un assist per Kalinic nel successo in campionato contro lo Slaven, rilanciando la squadra nella lotta con Dinamo Zagabria e Rijeka. Sicuramente una giornata prolifica per gli esterni viola anche quelli all’estero, incredibile ma vero.

Fonte: Skysport