Ivankovic (all. Hajudk Spalato): "Brekalo vuole restare qui, noi stiamo facendo di tutto per tenerlo"

L'esterno croato Josip Brekalo si è trovato bene in prestito all'Hajduk Spalato e vorrebbe restare in patria anche la prossima stagione

Josip Brekalo sei mesi dopo. Ormai, sta per giungere al termine il prestito dell'esterno croato all'Hajduk Spalato, squadra con cui Brekalo ha raccolto 15 presenze tra campionato e coppa, per mettendo a referto 1 gol e ben 7 assist. Una parentesi abbastanza positiva per l'ex giocatore del Torino, che ha potuto così ritrovare un po' di continuità sul campo. Tuttavia, ciò non è bastato per convincere l'allenatore della nazionale croata a inserirlo nella lista dei convocati in vista degli Europei di quest'estate, obiettivo dichiarato dal calciatore stesso e principale motivo per cui aveva deciso di ritornare in patria a gennaio.

L'allenatore dell'Hajduk Ivankovic ha comunque valutato positivamente la stagione di Brekalo, ritenendolo dunque un elemento importante per la sua squadra. Per questo motivo, Ivankovic ha affermato in conferenza stampa che tutto lo staff vorrebbe la permanenza dell'esterno d'attacco in Croazia. Queste le sue parole:

“Per quanto riguarda Brekalo, si parla molto della sua permanenza. Io e tutte le persone del club ci stiamo lavorando, è un grande desiderio per lui essere un giocatore dell'Hajduk la prossima stagione. Vedremo quando tutto sarà finito quali sono i suoi piani, ma penso che sia un'opzione realistica."

SARRI NON E' NELLA LISTA DELLA FIORENTINA

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