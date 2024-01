Brekalo all’Hajduk Spalato in prestito, accontentato il calciatore che voleva tornare in Croazia

Josip Brekalo all’Hajduk Spalato: la svolta è di ieri sera alle 23,10, quando abbiamo anticipato l’irruzione a sorpresa del club croato. E subito l’esterno ha dato la priorità, proprio perché il suo desiderio era quello di tornare a casa dopo il naufragio della trattativa con la Dinamo Zagabria. Le condizioni sono state quelle concordate con l’altro club croato, prestito secco e leggermente oneroso fino a giugno. La proposta dell’Hajduk è arrivata all’improvviso, e ve l’abbiamo svelato, proprio nei minuti in cui davano addirittura rilancio e pole Olympiacos. Evidentemente no, esattamente il contrario: solo Hajduk da ieri alle 23,10, fino in fondo. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

