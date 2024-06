TMW, Brekalo non rimarrà all’Hajduk Spalato. Rientra alla Fiorentina per poi partire di nuovo”

Dallo scorso gennaio Josip Brekalo (25 anni) è tornato in Croazia per provare a dare una mano all’Hajduk Spalato nella rincorsa al titolo, alla fine però finito nelle mani della Dinamo Zagabria, abituata a fare incetta di campionati nazionali negli ultimi anni.

Adesso l’esterno croato classe 1998 è pronto a fare il suo ritorno a Firenze a partire dall’estate, ma con le intenzioni sul suo futuro che appaiono piuttosto chiare a tutte le parti in causa. La Fiorentina, infatti, provvederà a trovare una nuova e diversa sistemazione a Brekalo, con cui il feeling non è mai scattato per davvero e con cui il club è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. A Spalato in 14 partite di campionato, l’ex Torino (tra le altre) ha messo a segno 2 gol.

