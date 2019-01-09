Mario Vuskovic è vicino alla Fiorentina. Colpo alla Milenkovic, tutti i dettagli della trattativa

Nel mirino, ora, c’è Mario Vuskovic. Croato, difensore centrale classe 2001, gioca nell’Hajduk Spalato e deve ancora fare il suo esordio in Prima Squadra. Eppure, su di lui, si son già mossi alcuni de...

Nel mirino, ora, c’è Mario Vuskovic. Croato, difensore centrale classe 2001, gioca nell’Hajduk Spalato e deve ancora fare il suo esordio in Prima Squadra. Eppure, su di lui, si son già mossi alcuni dei club più importanti d’Europa. Juventus compresa. Anche in questo caso, Corvino sembra essere arrivato prima. Deciso a strapparlo alla concorrenza, il dg ha messo sul piatto una cifra vicina ai 3 milioni di euro pur di vestirlo di viola. La trattativa è aperta, e la sensazione è che (presto) possa sfumare in un accordo. Poi si vedrà, nel senso che non è escluso che l’affare venga chiuso oggi in vista dell’estate, lasciando Vuskovic all’Hajduk fino al termine della stagione. Cosi riporta questa mattina il Corriere fiorentino.