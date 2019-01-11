CdS, la Fiorentina tratta Vuskovic, obiettivo chiudere a 3 milioni. La Juventus...
Con l’Hajduk Spalato si continua a trattare per Mario Vuskovic, difensore classe 2001 (che dunque andrebbe aggregato al settore giovanile) sul quale c’è forte pure la Juventus: i viola sperano di sbar...
Con l’Hajduk Spalato si continua a trattare per Mario Vuskovic, difensore classe 2001 (che dunque andrebbe aggregato al settore giovanile) sul quale c’è forte pure la Juventus: i viola sperano di sbaragliare la concorrenza assicurandosi un altro talento dell’Est (come in passato è accaduto con Ljajic, arrivato proprio in gennaio a 19 anni) a una cifra intorno ai 3 milioni di euro, prima ancora che il ragazzo faccia il suo debutto in prima squadra vedendo così lievitare le richieste del proprio club.
Corriere dello Sport