Vuskovic, il gioiello croato del 2001 ha stregato Fiorentina e Juventus. Si vuole chiudere al più presto

Mario Vuskovic è un prospetto molto interessante di proprietà dell’Hajduk. Il gioiellino croato, classe 2001, ha fatto benissimo nella seconda squadra del club

Mario Vuskovic è un prospetto molto interessante di proprietà dell’Hajduk. Il gioiellino croato, classe 2001, ha fatto benissimo nella seconda squadra del club di Spalato, al punto da aver calamitato le attenzioni di diverse società italiane. Su tutte Juve e Fiorentina, che lo seguono con molta attenzione e vorrebbero chiudere subito. Ma sulle tracce di Vuskovic c’è anche la Spal, rimasta stregata dalle qualità del talento croato.

A scriverlo è alfredopedullà.com